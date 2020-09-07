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Атомная подлодка РФ выполнила торпедные стрельбы в Баренцевом море

11:43, 08 сентября 2020
Архивное фото Архивное фото Фото: MOD Russia/Global Look Press

Экипаж российской многоцелевой атомной подлодки выполнили торпедные стрельбы в Баренцевом море.

По данным пресс-службы Северного флота, военные отработали противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки СФ. Они обнаружили и атаковали подводную лодку условного противника под водой.

В ходе учения подводники провели торпедную стрельбу практическим боезапасом, — сообщили в пресс-службе.

В СФ также уточнили, что в роли противника выступила другая многоцелевая подводная лодка. После учений все судна прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Как писал NEWS.ru, ранее корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря.

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