Атомная подлодка РФ уничтожила условного врага в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/aca80ab0-f400-11ea-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота провела учебные стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Там рассказали, что манёвры проводились в рамках отработки плановых задач. Залпы были произведены по подводной цели. Для этого была использована противолодочная ракета.

К какому соединению подводных сил военно-морского флота относится субмарина, в пресс-службе не уточнили.

Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия, — сказано в сообщении.

Отмечается, что стрельба была проведена подводной ракетой без боевой части.

Аналогичные стрельбы, как писал NEWS.ru, прошли в Баренцевом море несколькими днями ранее. Тогда экипаж отработал торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте, обнаружив и атаковав подводную лодку условного противника.