Зеленского уличили в неспособности полностью контролировать ВСУ Песков: ряд националистических подразделений никак не подчиняются Зеленскому

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Дмитрий Песков

Президент Украины Владимир Зеленский не в полной мере контролирует национальную армию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point. По его мнению, это представляет большую проблему.

Зеленский <…> не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ указал, что после окончания российско-украинского конфликта на Украине могут оспорить легитимность Зеленского. Представитель Кремля уточнил, что этот факт несет для Москвы определенные риски в случае, если будет принято решение заключить с ним сделку.

По словам Пескова, Москва видит готовность некоторых стран Евросоюза возобновить закупки газа из России и разговаривать на этот счет. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона никогда не смешивала политические вопросы с темой поставки энергоносителей.

До этого об этом высказывалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на фоне охлаждения отношений Евросоюза с Вашингтоном в европейских странах время от времени встает вопрос возврата к поставкам из РФ. Однако оценивать политику РФ нужно исключительно по фактам, отметила она.