Песков хитро ответил на желание ряда стран ЕС закупать российский газ Песков заявил о готовности России к переговорам о поставках газа в ЕС

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В Москве видят, что некоторые страны Евросоюза готовы возобновить закупки газа из России и готовы разговаривать на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с французским изданием Le Point. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона никогда не смешивала политические вопросы с темой поставки энергоносителей.

Мы готовы вести переговоры по нашему газу и знаем, что некоторые европейские страны хотят продолжать покупать его у нас, — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что любые решения по вопросу поставок российского газа в Европу будут иметь коммерческий характер. Ранее на эту же тему высказывалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что на фоне охлаждения отношений Евросоюза с Вашингтоном в европейских странах время от времени встает вопрос возврата к поставкам из РФ. Однако оценивать политику РФ нужно исключительно по фактам, отметила она.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что после окончания российско-украинского конфликта на Украине могут оспорить легитимность главы государства Владимира Зеленского. Представитель Кремля уточнил, что этот факт несет для Москвы определенные риски в случае, если будет принято решение заключить с ним сделку.