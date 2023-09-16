«Зеленский подкормит»: депутат призвал лишить Вайкуле бизнеса в России Депутат Госдумы Журавлев призвал лишить Вайкуле бизнеса в России

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Россия должна ответить ударом по карману певицы Лаймы Вайкуле, которая зарабатывает в этой стране, при этом критикует Россию и расхваливает Украину, а также ее президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, певицу будет подкармливать ее «любимчик Зеленский», если вспомнит о ней.

Кстати, до последнего времени у симпатизантки украинского президента Вайкуле был вполне успешный бизнес в России. <...> Отвечать таким надо не словами, а ударами по карману — запретить получать деньги из России, пусть ее любимчик Зеленский подкармливает, если вспомнит, кто это, — сказал парламентарий.

Комментируя интервью Вайкуле украинской телеведущей, в котором артистка положительно высказывается о действиях Украины и пророчит стране скорое светлое будущее в НАТО и ЕС, Журавлев отметил, что она точно определила типаж главы Украины — «жиголо, который живет за чужой счет».

Вышедшая в тираж экзальтированная артистка тонко определила типаж Зеленского — жиголо, который живет за чужой счет. Он как раз таким стареющим дамам нравится, — заявил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года Вайкуле передала свою долю в компании LAIMALUKSS LATVIA Шираку Мамедову. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин отметил, что в действительности ничего подобного не произошло и компанией владеют те же лица, что и раньше. Это значит, что исполнительница продолжает зарабатывать деньги в РФ после того, как отреклась от всех связей со страной.