Защитная насыпь не спасла от воды затопленный поселок в Омской области МЧС: вода начала переливаться через защитную насыпь в поселке Омской области

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Подтопления в Омской области

Вода начала переливаться через защитную насыпь в затопленном поселке Ашеваны Омской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Уровень воды поднялся в реках Ишим и Иртыш.

В населенном пункте Ашеваны оказались подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ограничение движения действует на пяти участках трасс. В этой связи отрезанными остались 19 населенных пунктов, добраться куда возможно лишь с помощью техники высокой проходимости. Из Усть-Ишимского района спасатели эвакуировали 401 человека, включая 120 детей. В пунктах временного размещения находятся 86 жителей. Сотрудники МЧС продолжают работы в зоне затопления.

Депутат Госдумы Андрей Алехин ранее сообщил о прорыве дамбы в Усть-Ишимском районе Омской области. По словам парламентария, есть информация о гибели скота. Все началось с деревни Ашеваны. По мнению Алехина, людей эвакуировали, переселили в школу, но и ее позднее затопило. Жителей перевезли в Усть-Ишим, а желающие отправились в город. Местные службы и власти, добавил депутат, ждали волну, которая шла из Казахстана через Тюменскую область.