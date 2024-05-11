В Омской области прорвало дамбу Депутат Алехин: жителей Омской области эвакуируют из-за прорыва дамбы

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, заявил РБК депутат Госдумы Андрей Алехин. По его словам, местных жителей эвакуируют, также есть сообщения о гибели скота.

С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Наверное, не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город, — уточнил Алехин.

Депутат добавил, что местные службы и власти «волну ждали». По его данным, она шла из Казахстана через Тюменскую область. На место ЧП уже выезжал губернатор Виталий Хоценко и его заместители, отметил Алехин.

До этого глава региона объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка, людей направили в пункты временного размещения. Хоценко подчеркнул, что вода в реке Ишим приблизилась к критической отметке и продолжала прибывать.

Губернатор 6 мая заявлял, что в Омской области велись работы по укреплению дамбы. Он утверждал, что на приобретение всех необходимых материалов выделили средства из резервного фонда правительства Омской области.

Ранее сообщалось, что жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, получили выплаты на общую сумму более 3 млрд рублей. Правительству поступило до полумиллиона заявлений от граждан. Компенсации уже одобрили 146 564 жителям региона.