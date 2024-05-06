В одном из районов Омской области объявили эвакуацию из-за паводков Губернатор Омской области объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Поселок Усть - Ишим

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка, людей направят в пункты временного размещения. В своем Telegram-канале глава региона подчеркнул, что вода в реке Ишим приблизилась к критической отметке и продолжает прибывать.

Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения, — написал губернатор.

По его словам, в настоящий момент продолжаются работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов выделили средства из резервного фонда Правительства Омской области, отметил он.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в регионе будут восстановлены все разрушенные паводком объекты, в том числе те, которые были созданы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также добавил, что 27,5 тысячи абонентов вновь получили доступ к газоснабжению.

До этого стало известно, что жители Оренбургской области уже получили выплаты на общую сумму более 3 млрд рублей. Из почти полумиллиона поданных заявлений компенсации уже одобрили 146 564 жителям региона.