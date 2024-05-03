Власти Оренбуржья озвучили сумму выплат пострадавшим от паводка Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплачено свыше 3 млрд рублей

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, получили выплаты на сумму более 3 млрд рублей, говорится в сообщении властей региона. Отмечается, что правительству поступило до полумиллиона заявлений.

По данным областной администрации, точная сумма выплат на 3 мая составила 3 млрд 081,09 млн рублей. Из поданных 490 315 заявлений компенсация была одобрена 146 564 жителям региона, при этом отказано 64 528 подавшим документы.

Власти напомнили, что подтвердить проживание в зоне ЧС можно несколькими способами, включая подачу заявлений в электронном виде. Также отмечается, что для оренбуржцев, пострадавших от последствий паводка, сроки подачи заявлений на выплаты продлили до двух месяцев со дня объявления губернатором режима ЧС. Для участников спецоперации этот срок составляет до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что число затопленных паводком домов в России сократилось до 7,8 тысячи в 131 населенном пункте. Также под водой оставалось порядка 24 тысячи приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог.

До этого в правительстве Оренбургской области заявляли, что на 29 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 46 жилых домов и 65 приусадебных участков. Всего вода на тот момент отошла от 22 505 жилых домов и 38 832 приусадебных участка.