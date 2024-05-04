Губернатор раскрыл, какие объекты восстановят в Оренбуржье после паводка Губернатор Оренбуржья пообещал восстановить все разрушенные паводком объекты

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области будут восстановлены все разрушенные паводком объекты, в том числе те, которые были созданы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер. По его словам, в настоящее время восстановлено газоснабжение 27,5 тысячи абонентов.

Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». <...> Всего по области газоснабжение восстановлено 27 456 абонентам, — написал Паслер.

Глава Оренбуржья подчеркнул, что также продолжается ежедневная работа по выплатам пострадавшим из-за паводка гражданам. Кроме этого, как отметил Паслер, власти планируют реализовать программу развития Орска к 300-летию города, которая была анонсирована в 2024 году.

Ранее сообщалось, что жители Оренбургской области, которые пострадали от паводка, получили выплаты на общую сумму более 3 млрд рублей. Правительству поступило до полумиллиона заявлений от граждан. Точная сумма выплат на 3 мая составила 3 млрд 81,09 млн рублей. Из почти полумиллиона поданных заявлений компенсации уже одобрили 146 564 жителям региона.