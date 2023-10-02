Зарплаты бюджетников вырастут с октября Мишустин поручил поднять зарплаты бюджетникам и госслужащим на 5,5% с октября

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин

Зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей с октября 2023 года вырастут на 5,5%, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, — говорится в документе.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда в стране поднимут на 18,5%. По словам главы государства, увеличение МРОТ таким образом будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом. Путин отметил, что это коснется 4,8 млн работников. Учитывая показатель 2023 года, размер МРОТ может вырасти до 19 246 рублей.

Также в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,5%. Средний размер страховой пенсии для этой категории граждан, таким образом, вырастет до 23 400 рублей.