Кому повысят пенсии с 1 января 2024 года, вырастут ли другие соцвыплаты В 2024 году пенсии неработающих граждан проиндексируют на 7,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии определенной категории граждан в России в 2024 году проиндексируют на 7,5%. Проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы был одобрен на правительственном заседании. Кого затронет увеличение выплат по старости, какие еще соцвыплаты станут больше?

Кому проиндексируют пенсии в 2024 году

Индексация коснется всех неработающих пенсионеров. В результате изменений средний размер страховой пенсии у этой категории граждан с 1 января 2024 года вырастет на 1600 рублей и составит 23 400 рублей.

Совокупный объем бюджета Социального фонда на следующий год составит 16,2 триллиона рублей, при этом на выплату пенсий потратят 10 триллионов. Этот проект бюджета стал первым после слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, на следующий год запланирована индексация практически всех социальных выплат.

«Хочу напомнить, что страховые пенсии по старости и в целом будут повышены единоразово в 2024 году. Начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды», — заявила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии к следующему году. Соответствующую задачу он поставил на первом заседании президиума городского правительства после вступления в должность. Размер индексации не сообщался.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

В связи с переходным периодом, который установлен из-за повышения пенсионного возраста, в 2024 году на заслуженный отдых по старости выйдут женщины 1966 года рождения при достижении 58 лет и мужчины 1961 года рождения после того, как им исполнится 63 года.

Для начисления страховых выплат по старости россиянин должен иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла. При их недостатке назначается социальная пенсия.

Досрочно выйти на отдых в 2024 году могут 50-летние женщины, родившие и воспитавшие пятерых детей.

Также имеют право уйти раньше на заслуженный отдых шахтеры, сотрудники химических производств, литейщики и плавильщики металлургических заводов. «Вредный» стаж должен составлять не меньше семи с половиной лет для женщин и десяти лет для мужчин. Общий стаж работы не должен быть меньше 15 и 20 лет соответственно. При выполнении этих условий женщины могут выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50.

Кто в России получает самые высокие пенсии

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пенсию в несколько сотен тысяч рублей в России получают заслуженные летчики, космонавты и госслужащие высшего ранга.

Экономист объяснила, что размер заработной платы не является гарантией того, что гражданину начислят высокие выплаты. «На самую большую пенсию чаще всего могут рассчитывать те, кто участвует в корпоративных программах пенсионных накоплений, когда на счет работников делаются отчисления работодателем», — уточнила специалист.

«Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Она будет соизмерима с пенсиями рядовых депутатов и чиновников. Размер такой выплаты в среднем — от 50 до 100 тысяч рублей», — объяснила она.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что до 80 тысяч рублей могут получать при выходе на пенсию военные, выполнявшие задания в горячих точках. На выплаты по старости свыше 30 тысяч рублей в России могут рассчитывать обладатели достаточно широкого круга профессий.

«На пенсионные выплаты в 30 тысяч рублей и больше могут претендовать государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 года (а в 2024 году — не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тысяч рублей. Пенсия госслужащих при достижении выслуги лет составляет от 45% средней зарплаты, и каждый последующий год работы добавляет 3%», — отметила экономист.

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