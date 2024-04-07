Захарова высказалась по поводу атаки Украины на ЗАЭС Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на атаку Киева на ЗАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Мировое сообщество обязано отреагировать на акт ядерного терроризма Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале после серии атак украинских дронов на Запорожскую АЭС. Она отметила, что западные лидеры должны отдавать себе отчет в том, что такие атаки имеют огромные последствия для экологии.

Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима <...>. Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от неё ничего не оставить? — написала Захарова.

ВСУ атаковали станцию днем 7 апреля, для этого они задействовали беспилотники-камикадзе. В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, повреждения также получил грузовой автомобиль. Сообщалось, что за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.

Руководство Росатома категорически осудило эту атаку. Оно призвало руководство стран Евросоюза и МАГАТЭ, в частности генерального директора агентства Рафаэля Гросси, незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности атомного объекта и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции.