Захарова нашла в поведении англосаксов признаки пиратства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Воровство стало визитной карточкой англосаксов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января. Так она прокомментировала одобрение властями США законопроекта об изъятии заблокированных на Западе российских финансовых активов. По ее словам, Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями, только раньше это называлось «пиратством».

Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого, правда, называлось это по-другому — пиратство, например. Потом оно было легализовано. Теперь это — пиратство XXI века, — сказала она.

Захарова отметила, что США изначально были сторонниками «воровства российских суверенных активов» и пытаются навязать ЕС подобные шаги. Работа по поиску любых средств и источников содержания киевских властей активизировалась на растущих трудностях с обеспечением финансирования. При этом, подчеркнула она, Россия готова принять адекватные ответные меры, если это произойдет.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия. По его словам, к настоящему моменту Москва не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона касательно их изъятия.