Песков предостерег США от конфискации российских активов

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Дмитрий Песков

Изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, к настоящему моменту Москва не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона касательно изъятия активов. Он подчеркнул, что каналов связи между Россией и США почти нет.

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал публикации в СМИ, в которых говорится о поддержке властями США конфискации активов России за рубежом. По его словам, Москву об этом никто не уведомлял. Вместе с тем Песков предостерег правительство США от данного решения, так как конфискация российских активов приведет к подрыву международного финансового авторитета США, а также доверия международных инвесторов.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Речь идет об изъятии около $300 млрд. Предполагается, что глава государства пойдет на этот шаг из-за блокировки очередного пакета помощи в Конгрессе США. Это предложение не нашло поддержки среди членов Республиканской партии.