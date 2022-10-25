Захарова: Россия готова дать пояснения о готовящейся Киевом провокации

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации, а также провести соответствующие контакты по данному вопросу. Дипломат отметила, что на данный вопрос уже глобально ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Она призвала западные страны отложить свои дела и внимательно изучить материалы, которые предоставила им российская сторона, пишут «Известия».

Потому что под их непосредственным руководством, я сейчас говорю про англосаксонский дуэт, вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте, — рассказала Захарова.

Она раскритиковала реакцию США, которые, по ее словам, отмели переданную Вашингтону информацию о планируемой Киевом провокации.

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием «грязной бомбы», сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что российские дипломаты хотят провести заседание во вторник 25 октября после обсуждения Сирии. В агентстве уточнили, что подобные дискуссии проходят в закрытом формате. О возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ.