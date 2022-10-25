Россия запросила проведение СБ ООН из-за «грязной бомбы» Киева ТАСС: РФ запросила проведение СБ ООН из-за возможного применения Киевом «грязной бомбы»

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Россия запросила о проведении заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием «грязной бомбы», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что российские дипломаты хотят провести заседание во вторник 25 октября после обсуждения Сирии. В агентстве уточнили, что подобные дискуссии проходят в закрытом формате.

Обсуждение пройдет после заседания Совета Безопасности по Сирии, — сказано в публикации.

О возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ.

В настоящее время, по информации ведомства, Киев поставил задачу руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований изготовить ту самую «грязную бомбу». По данным МО РФ, работы над оружием находятся на завершающей стадии.

Украина должна прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой к применению «ядерной бомбы», заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данные действия подводят мир к ядерной катастрофе и смертям невинных людей. Захарова считает подобное поведение со стороны Киева безрассудным.