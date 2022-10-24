МИД РФ призвал Украину прекратить провокации, связанные с «грязной бомбой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Украина должна прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой к применению «ядерной бомбы», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данные действия подводят мир к ядерной катастрофе и смертям невинных людей. Захарова считает подобное поведение со стороны Киева безрассудным.

Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину «красной линии», — говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Представитель МИД уточнила, что цель подобных провокаций — обвинить Россию в применении ядерного оружия. Она считает, что подобным образом на Украине рассчитывают изолировать Россию на международной арене. Захарова утверждает, что у МИД РФ имеются точные данные о разработке «грязной бомбы», в котором могут принимать участие западные партнеры Украины.

По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — заявляет она.

Кроме этого она отмечает, что ранее в украинском сегменте интернета уже звучали призывы использовать «грязную бомбу» против России и публиковались инструкции по ее изготовлению.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на фоне возможных ядерных провокаций со стороны Украины. Ведомство также представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве утверждают, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», и эти работы находятся на завершающей стадии.

По версии Минобороны РФ, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Предполагается, что наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе, что позволит обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия.