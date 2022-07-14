Захарова рассказала о готовящейся мобилизации украинцев за рубежом Захарова: власти Киева предписали диппредставительствам провести мобилизацию украинцев за рубежом

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Власти Киева предписали диппредставительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев призывного возраста — от 18 до 60 лет, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые транслируются в прямом эфире на YouTube-канале министерства, сделать легально это невозможно.

Киевский режим собирается поставить под ружье порядка миллиона человек, которых будут рекрутировать в том числе из-за рубежа. Как они это будут делать? — задала риторический вопрос Захарова.

Она подчеркнула, что с выполнением задачи Киеву может помочь Польша за счет депортации уклоняющихся от службы беженцев.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Евросоюза обсуждают возможность депортации всех украинцев, которые сейчас находятся на территории ЕС. По его словам, таким образом ЕС может начать помогать Киеву с мобилизацией населения в ВСУ. Однако на чем именно основаны его слова, Стремоусов не уточнил.

21 июня Минобороны России сообщило, что Киев проводит принудительную мобилизацию в регионах, которые находятся недалеко от зоны боевых действий. В частности, украинские силовики блокируют выезд из Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Местные полицейские задерживают мужчин всех возрастов с целью дальнейшей отправки в зоны военных столкновений, уточнили в министерстве.