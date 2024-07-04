Захарова ответила на вопрос о скором возвращении посла России из США Захарова — о возвращении посла России из США: решение принимает президент

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Мария Захарова

Решения о смене послов в других странах принимает президент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. Так дипломат ответила на вопрос о возвращении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Россию.

У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент, — заявила Захарова.

Ранее Антонов заявил, что США фактически становятся пособниками терроризма, разрешая Украине наносить удары по российским регионам. Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что Вашингтон считает допустимыми удары американским вооружением по Крыму.

Он подчеркнул, что американские власти отлично понимают, что в первую очередь такие удары приведут к жертвам среди туристов и мирных жителей Крымского полуострова, что и случилось в Севастополе 23 июня. Тем не менее это не останавливает Белый дом, который готов выдавать разрешения на «хладнокровные массовые убийства», отметил дипломат.

До этого Анатолий Антонов заявил, что американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения РФ. По его словам, инициатива российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы, но в ответ Вашингтон лишь начал новые поставки оружия киевскому режиму.