Посол обвинил США в пособничестве терроризму Антонов: потакая Киеву, США закрепляют за собой статус пособников терроризма

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Анатолий Антонов

США фактически становятся пособниками терроризма, разрешая Украине наносить удары по российским регионам, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что Вашингтон считает допустимым удары американским вооружением по Крыму, передает ТАСС.

Потакая намерениям киевского режима наносить удары по нашим регионам, Соединенные Штаты фактически закрепляют за собой статус пособников международного терроризма. Вместо попыток обуздать своих марионеток мы видим, как американцы одобряют все новые поставки дальнобойных вооружений и участвуют в подготовке подобных нападений, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что американские власти отлично понимают, что в первую очередь такие удары приведут к жертвам среди туристов и мирных жителей Крымского полуострова, что и случилось в Севастополе 23 июня. Тем не менее, это не останавливает Белый дом, который готов выдавать разрешения на «хладнокровные массовые убийства», отметил дипломат.

Ранее Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения РФ. По его словам, инициатива российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы, но в ответ Вашингтон лишь начал новые поставки оружия киевскому режиму.