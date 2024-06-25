«Не нужен мир»: посол России о реакции США на предложение Путина по Украине Антонов: реакция США на инициативу РФ по Украине означает, что им не нужен мир

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. По его словам, инициатива российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы.

Владимир Путин предложил мирный план. <...> В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму. Таким образом, реакция Вашингтона очевидна: местным политикам не нужен мир. Они сосредоточены только на войне с целью нанести стратегическое поражение России, — заключил Антонов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности в мире. По его словам, было много разных откликов на инициативы российского лидера.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Он призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, РФ также нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих.