Захарова отреагировала на новость о смерти Макея Захарова: МИД России потрясен новостями о смерти Макея

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

МИД России потрясен сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, написала в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва в ближайшее время опубликует официальные соболезнования.

Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея, — написала Захарова.

О смерти Макея ранее сообщила БелТА. Причина скоропостижной кончины главы белорусского внешнеполитического ведомства не уточнялась. Дипломату было 65 лет. Свой пост он занимал с 2012 года, а до этого четыре года возглавлял администрацию главы государства и восемь лет был помощником президента республики.

В понедельник, 28 ноября, должны были состояться переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава белорусского МИД был сторонником того, чтобы Москва, Киев и Минск должны провести переговоры без внешнего вмешательства. Он считал, что стороны смогут быстрее достичь договоренностей при отсутствии внешнего вмешательства.