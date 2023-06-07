Захарова: Киев обесценил своим взрывом работу ООН по зерновой сделке

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Взрыв на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» разрушил все усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, приложенные для обеспечения продовольственной безопасности в мире в рамках Стамбульской зерновой инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 7 июня. Она отметила, что глава ООН лично выступал с предложениями по аммиачному трубопроводу.

Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака. Нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложил Стамбульский пакет, гуманитарное значение которого, к сожалению, обесценивается на глазах, — заявила Захарова.

Ранее в ООН сообщили, что очередной этап переговоров по зерновой сделке в Женеве назначен на 9 июня. Международную организацию на встрече представит Ребекка Гринспен. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал эту встречу бесперспективной из-за подрыва аммиакопровода.

Диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти-Одесса». По данным Минобороны России, в результате теракта пострадали мирные жители.