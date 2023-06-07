Переговоры по зерновой сделке пройдут в Женеве 9 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 9 июня назначен очередной этап переговоров по зерновой сделке в Женеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН. Международную организацию на встрече представит Ребекка Гринспен.

Переговоры в рамках всего, что происходило в последнее время вокруг зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, Ребекка Гринспен будет представлять ООН, — заявили в организации.

Договор по зерновой сделке, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял, что авария на харьковском участке аммиакопровода Тольятти — Одесса подводит черту под зерновой сделкой. По его словам, похожая судьба ждет все оставшиеся российско-украинские торгово-экономические отношения.