Черная метка легла на Украину в виде кровавого джокера, заявила в интервью «360» представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Владимир Зеленский наворотил в стране.
Черная метка, страшная карта легла на Украину в виде этого кровавого джокера. Я имею в виду Зеленского. Не знаю, кто понесет ответственность, но колоссальное бремя всего того, что он наворотил в стране, будет нести народ Украины, — сказала Захарова.
Дипломат предложила включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отметила, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и многонациональным народом.
Ранее Захарова сообщила на брифинге, что если главком ВСУ Валерий Залужный сменит на президентском посту Зеленского, это никак не повлияет на отношения страны с Россией. Она отметила, что наибольшее число деятелей на Украине зависимы от политики США.
Глава СВР Сергей Нарышкин до этого заявил, что поступает все больше данных о возможной смене власти на Украине. В этой связи часто называют имя Залужного.