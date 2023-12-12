«Кровавый джокер»: Захарова заявила, что на Украину легла черная метка Захарова: народ Украины будет нести колоссальное бремя из-за политики Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Черная метка легла на Украину в виде кровавого джокера, заявила в интервью «360» представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинский народ будет нести колоссальное бремя всего того, что президент Владимир Зеленский наворотил в стране.

Черная метка, страшная карта легла на Украину в виде этого кровавого джокера. Я имею в виду Зеленского. Не знаю, кто понесет ответственность, но колоссальное бремя всего того, что он наворотил в стране, будет нести народ Украины, — сказала Захарова.

Дипломат предложила включить в школьную программу историю о том, как процветающая страна утратила все безвозвратно. Она отметила, что Украина вышла из состава СССР абсолютно благополучным государством, с богатейшими природными запасами, без единого конфликта и многонациональным народом.

Ранее Захарова сообщила на брифинге, что если главком ВСУ Валерий Залужный сменит на президентском посту Зеленского, это никак не повлияет на отношения страны с Россией. Она отметила, что наибольшее число деятелей на Украине зависимы от политики США.

Глава СВР Сергей Нарышкин до этого заявил, что поступает все больше данных о возможной смене власти на Украине. В этой связи часто называют имя Залужного.