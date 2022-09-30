«Я доброволец»: Милонов объяснил свое присутствие в Кремле Милонов объяснил возвращение из зоны СВО необходимостью исполнения обязанностей депутата Госдумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ранее заявивший о вступлении в ряды артиллеристов для защиты Донбасса, объяснил изданию «Подъем» свое присутствие в Кремле на выступлении президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что является добровольцем, а не кадровым военным, и получил разрешение руководства на участие в мероприятии.

Я доброволец, я не кадровый военный. Мне руководство позволило сегодня быть на этом мероприятии точно так же, как и другим. Что в этом такого? Что вы думаете, человек там должен вообще безвылазно находиться, что ли? — сказал парламентарий.

Он добавил, что его отсутствие в зоне спецоперации согласовано. В Москве Милонов планирует пробыть до 3 октября, поскольку ему необходимо выполнить свои обязанности, как депутата.

Я обязан проголосовать за ратификацию этих положении в Госдуме в понедельник — и все, и назад, — пояснил Милонов

Ранее депутат рассказал, что отправляется в Донбасс по собственным убеждениям. Он заявил, что хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.