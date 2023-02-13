«Я бы переубедил его»: Кадыров предложил Зеленскому поговорить один на один Кадыров заявил, что готов решить все вопросы с Зеленским один на один

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы он встретился один на один с президентом Украины Владимиром Зеленским, он бы убедил его сделать то, что необходимо. В эфире телеканала «Россия 1» Кадыров заверил, что ничего не сказал бы украинскому лидеру и «поставил бы его на свое место», поскольку он умеет управлять людьми при помощи психологии. Зеленского он назвал деревенским сатанистом и фашистом.

Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. <...> Я ничего не сказал бы и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять. Я поставил бы его на свое место, — утверждает Кадыров.

Глава Чечни добавил, что подписал бы все нужные документы, если бы встретился с Зеленским один на один. Он считает, что вести диалог с украинским президентом на официальном уровне не нужно.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий. По его словам, беседа должна состояться на основе существующей реальности и с учетом целей РФ, ранее озвученных публично.