«Все в их руках»: в Госдуме дали совет сепаратистам из Техаса Депутат Водолацкий: после Техаса из состава США захотят выйти другие штаты

Фото: White House/Global Look Press

Если Техас добьется выхода из состава США, сепаратистские настроения проявятся и в других штатах, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, сейчас все в руках властей и жителей Техаса, чье намерение объясняется желанием спокойно жить, развиваться и не участвовать в играх англосаксов. Депутат напомнил, что США изначально формировались как сборная солянка, не имея никакой государственной основы, поэтому в разных штатах живут люди со своим менталитетом и идеологией.

США начинают балансировать на грани разрушения, и все что происходит в стране беспокоит граждан. Понимая, что процессы Байдена и его команды могут спровоцировать гражданскую войну, некоторые штаты, в том числе Техас, не приемлют политики Байдена по разрушению государственности. Они привыкли к консервативному укладу. Учитывая законодательство и конституцию США, за Техасом могут последовать другие сподвижники и уйти от разрушительной парадигмы команды демократов. Все в их руках, в руках штатов, которые не хотят участвовать в играх англосаксов, спокойно жить, развиваться и знать, что их внуков есть будущего. При политике Байдена этого будущего нет, — сказал Водолацкий.

Бывший американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США умирают из-за ситуации с мигрантами на границе в Техасе. Он подчеркнул, что страна еще никогда не оказывалась в таком положении и при этом ситуация дальше будет только усугубляться. По его словам, происходящее на границе с Мексикой стало оружием массового разрушения.