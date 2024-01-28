«США умирают»: Трамп высказался о ситуации на границе в Техасе Трамп назвал ситуацию на границе в Техасе «открытой раной» США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

США умирают из-за ситуации с мигрантами на границе в Техасе, заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. По мнению республиканца, никогда раньше страна не оказывалась в таком положении, при этом дальше ситуация станет только хуже. Трансляцию события вел телеканал С-span.

Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было <...> Мы ждем, что произойдет катастрофа, — подчеркнул Трамп.

Комментируя происходящее несколькими часами ранее, Трамп заявил, что ситуация на границе с Мексикой стала оружием массового разрушения. По его словам, нынешнее положение вещей на границе — «худшее в истории».

Напомним, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о готовности к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его уточнению, даже в таком случае местные власти продолжат работу над возведением барьеров. Губернатор выразил надежду, что разногласия прекратятся, когда к власти после выборов придет новый президент США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны.

До этого власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас.