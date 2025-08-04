Москва намерена добиваться возобновления диалога 57 стран — участниц ОБСЕ и задействовать возможности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для донесения правды, сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте ведомства. Что касается посвященного 50-летию с момента подписания хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе мероприятия, то оно скатилось до уровня шоу, отметила она.

Все свелось к политическому шоу антироссийского характера, приправленному попытками «приватизировать» историческое наследие Хельсинкского процесса и продвинуть идею о непогрешимости западной доктрины — «порядка, основанного на правилах», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ вместе с остальной Европой при нынешних лидерах вырождается в подобие «Четвертого рейха». По его мнению, ситуация складывается «более чем тревожная» и ОБСЕ вряд ли чем-то поможет.