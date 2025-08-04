Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:36

«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ

Захарова: Россия подключит возможности ОБСЕ для донесения правды

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва намерена добиваться возобновления диалога 57 стран — участниц ОБСЕ и задействовать возможности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для донесения правды, сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте ведомства. Что касается посвященного 50-летию с момента подписания хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе мероприятия, то оно скатилось до уровня шоу, отметила она.

Все свелось к политическому шоу антироссийского характера, приправленному попытками «приватизировать» историческое наследие Хельсинкского процесса и продвинуть идею о непогрешимости западной доктрины — «порядка, основанного на правилах», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ вместе с остальной Европой при нынешних лидерах вырождается в подобие «Четвертого рейха». По его мнению, ситуация складывается «более чем тревожная» и ОБСЕ вряд ли чем-то поможет.

Мария Захарова
ОБСЕ
правда
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР выросло число погибших после удара дрона по водоканалу
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.