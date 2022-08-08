«Все сделали правильно»: Медведев о решении Путина вернуть Крым Медведев: решение Путина о возвращении Крыма было единственно возможным

Фото: Alexey Sukhorukov/Global Look Press

Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал единственно возможным решение президента России Владимира Путина вернуть Крым в состав России. В интервью ТАСС он пояснил, что благодаря этому шагу российским властям удалось помочь жителям Крымского полуострова, а также укрепить страну. Медведев напомнил, что большая часть населения Крыма также поддержала референдум о вхождении в состав РФ.

Президентом России было принято единственно возможное решение о возвращении полуострова в состав нашей страны. Поддержанное, напомню, подавляющим большинством его жителей в строгом соответствии с международным правом. Мы все сделали правильно: помогли людям и укрепили нашу Родину — Россию, — заявил Медведев.

Также он провел параллели между присоединением Крыма и событиями 2008 года в Южной Осетии. Тогда в ночь на 8 августа Грузия обстреляла Цхинвал, после чего Медведев, в тот момент занимавший пост президента РФ, принял решение ввести российские войска в зону конфликта. По его словам, Россия не могла оставить без внимания конфликт 2008 года, потому что тогда речь шла о защите людей, живущих на территории Абхазии и Южной Осетии.

Оградив их от агрессии [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, мы получили главное — мир. Поэтому фантазии в сослагательном наклонении на тему «что было бы, если бы мы не» считаю бессмысленными, — заявил Медведев.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о планах вернуть Крым и Донбасс с помощью оружия США. Он подчеркнул, что Крым стал главной стратегической целью для Украины ввиду территориальных воззрений руководства страны. По словам главы военного ведомства, украинская армия будет решать поставленные задачи «шаг за шагом».