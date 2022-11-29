ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в Запорожской области

Фото: Russian military forces. Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также были ликвидированы ЗРК «Оса-АКМ» в ЛНР.

В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, — сказал Конашенков.

Кроме того, российские войска отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, уничтожив более 170 украинских военных. Российские средства ПВО также сбили девять беспилотников в ЛНР и ДНР и перехватили два снаряда РСЗО «Ураган» в Херсонской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВКС России уничтожили более 100 украинских военнослужащих, восемь единиц бронетехники, а также пять автомобилей 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области. Авиация ВС РФ в свою очередь поразила восемь пунктов управления противника в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР.

Также командир артиллерийского подразделения ВС РФВ сообщил, что в ходе спецоперации российские военные ликвидировали наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.