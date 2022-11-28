ВКС России уничтожили живую силу и технику 17-й танковой бригады ВСУ Минобороны РФ: ВКС уничтожили более 100 военных 17-й танковой бригады ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/Global Look Press

ВКС России уничтожили высокоточным оружием более 100 украинских военнослужащих, восемь единиц бронетехники, а также пять автомобилей и 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления противника в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей, — сказано в сообщении.

Кроме того, были уничтожены свыше 200 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях.

На Купянском направлении отражены попытки ВСУ силами двух ротных тактических групп атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. На Краснолиманском направлении нанесено поражение двум группам ВСУ.

На Артемовском отражена контратака в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики. На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики отражены две контратаки ВСУ.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2» в зоне военной операции на Украине. Как заявил командир батареи ЗРК, за последний месяц при помощи комплексов было сбито порядка 40 воздушных целей разного типа. По его словам, «Буки» помогли предотвратить жертвы среди мирного населения.