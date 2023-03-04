Российские военные уничтожили около 900 солдат ВСУ в зоне СВО за сутки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные уничтожили порядка 900 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Купянском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, на этих направлениях были поражены две американских артсистемы М777, четыре гаубицы Д-30, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы и одно орудие Д-20.

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США, — сообщил Конашенков.

Также в зоне СВО было уничтожено три танка, семь пикапов, семь боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты, боевая машина РСЗО «Град» и 35 автомобилей.

Кроме того, ВКС России сбили три украинских вертолета Ми-8 в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, 11 беспилотников, 12 снарядов HIMARS в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР, ДНР.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что в случае успешного взятия Артемовска российские военные должный пойти на Краматорск, это и является главной целью ВС РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что один из крупнейших городов в Донецкой области находится на окраине региона и в случае его покорения вся территория ДНР будет взята под контроль.