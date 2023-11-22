ВС РФ поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, также огнем артиллерии были накрыты три опорных пункта ВСУ.

Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийским позициям ВСУ, — рассказал офицер.

Савчук добавил, что подразделения «Центра» совместно с артиллерией поразили штурмовые группы 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Серебрянского лесничества. Офицер также отметил, что противник потерял около 200 военнослужащих, два автомобиля и 12-миллиметровый миномет, уничтоженный FPV-дроном.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ в районе Серебрянского лесничества резко возросли. По его словам, украинские подразделения теряют солдат из-за недостаточной огневой поддержки, вызванной сокращением использования западных боеприпасов во время артиллерийской подготовки.