«Врага кормить не хотим»: депутат о лишении иноагентов авторских выплат Депутат Госдумы Шолохов поддержал запрет на авторские отчисления для иноагентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал введение запрета на авторские отчисления для иностранных агентов. В беседе с NEWS.ru депутат заявил, что ограничения должны касаться в первую очередь тех, кто занимается вредоносной деятельностью, в частности финансирует Вооруженные силы Украины.

Больше врага мы кормить не хотим. Про этическую и моральную сторону вопроса даже не говорю, так как ясно, что у таких людей нет ни этики, ни морали. Поэтому данную инициативу я поддерживаю. На мой взгляд, новый запрет должен касаться в первую очередь тех, кто действительно занимается вредоносной деятельностью, например финансирует ВСУ, так как сам статус иноагента еще не является причиной таких жестких мер, — сказал Шолохов.

Он добавил, что данный запрет является продолжением деятельности по регулированию отношений с теми, кто вредит стране. По словам Шолохова, в России на протяжении уже двух лет разрабатываются различные подходы решения этой проблемы. Депутат привел в пример принятый Госдумой запрет на рекламу у иноагентов, который показал свою эффективность.

Принятый пару недель назад запрет на рекламу у иноагентов показала свою эффективность и логичность. Всем ведь известно выражение, что нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Из средств России иноагенты получали средства, которые после были направлены против государства, соответственно, и против народа, — отметил Шолохов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов продемонстрировал высокую эффективность. По его словам, многие блогеры и СМИ уже объявили о своем закрытии или сокращении штата. Он подчеркнул, что, согласно прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов.