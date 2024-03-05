Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал введение запрета на авторские отчисления для иностранных агентов. В беседе с NEWS.ru депутат заявил, что ограничения должны касаться в первую очередь тех, кто занимается вредоносной деятельностью, в частности финансирует Вооруженные силы Украины.
Больше врага мы кормить не хотим. Про этическую и моральную сторону вопроса даже не говорю, так как ясно, что у таких людей нет ни этики, ни морали. Поэтому данную инициативу я поддерживаю. На мой взгляд, новый запрет должен касаться в первую очередь тех, кто действительно занимается вредоносной деятельностью, например финансирует ВСУ, так как сам статус иноагента еще не является причиной таких жестких мер, — сказал Шолохов.
Он добавил, что данный запрет является продолжением деятельности по регулированию отношений с теми, кто вредит стране. По словам Шолохова, в России на протяжении уже двух лет разрабатываются различные подходы решения этой проблемы. Депутат привел в пример принятый Госдумой запрет на рекламу у иноагентов, который показал свою эффективность.
Принятый пару недель назад запрет на рекламу у иноагентов показала свою эффективность и логичность. Всем ведь известно выражение, что нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Из средств России иноагенты получали средства, которые после были направлены против государства, соответственно, и против народа, — отметил Шолохов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов продемонстрировал высокую эффективность. По его словам, многие блогеры и СМИ уже объявили о своем закрытии или сокращении штата. Он подчеркнул, что, согласно прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов.