«Вплоть до полного разгрома»: Медведев о перспективе диалога с Киевом Медведев заявил о возможности переговоров с Киевом

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Дмитрий Медведев

Переговоры Москвы и Киева возможны, не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск, завил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос о перспективе диалога, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от такого сценария.

Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные переговоры никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса, — объяснил Медведев.

Также он отметил, что Россия продолжит проводить специальную военную операцию, целью которой останется разоружение Вооруженных сил Украины и отказ Киева от идеологии неонацизма. По его словам, смещение «бандеровского режима» является важнейшей целью, которая будет достигнута.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в контрнаступлении. Журналист назвал ситуацию для Киева на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.