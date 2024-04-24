Восемь беспилотников атаковали четыре российских региона ночью Минобороны: восемь БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории России, ударив по Белгородской, Курской, Воронежской и Смоленской областям в ночь на 24 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, противник задействовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов в небе над регионами.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три — над территорией Курской области; два — над территорией Белгородской области; два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области, — заявили в министерстве.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об ударе двух украинских беспилотников по региону, в результате загорелись два топливно-энергетических объекта. На место пожара прибыли сотрудники МЧС.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о введении режима воздушной опасности на территории региона. Губернатор призвал следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Артамонов также сообщил о падении украинского беспилотника в Липецке, никто не пострадал.