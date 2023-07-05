«Вопиющий случай»: в ГД призвали уголовно наказать Шарлота за святотатство Депутат Госдумы Соловьев уголовно наказать Шарлота за святотатство

25-летнего певца Эдуарда Шарлота необходимо уголовно наказать за выпады на религию и русскую культуру, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. По его мнению, это вопиющий случай и нужно принимать все меры в рамках законодательства.

Это вопиющий случай, когда псевдо-деятели культуры позволяют себе такие выпады на нашу религию, патриарха и всю русскую культуру в целом. Понятно, что у таких бездушных людей нету ничего святого, и нужно принимать все меры в рамках действующего законодательства, чтобы привлекать к ответственности и в будущем у них не было желания делать такие «черные» дела. Я считаю, что этого певца нужно не гражданства лишать, а привлекать к уголовной ответственности. У нас для этого достаточно статей, — заявил Соловьев.

Ранее Шарлот прибил фото Патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию, после чего надругался над государственной символикой. Все это он снял на видео и опубликовал в социальных сетях.

После этого представители движения «Сорок сороков» потребовали привлечь певца к ответственности по ст. 329 УК РФ. После этого артист удалил последние записи.

Ранее военный суд приговорил к восьми годам колонии автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова. Его признали виновным в распространении фейков про ВС России, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Канал, который вел Ушаков, посвящен криминологии и рассказывает в том числе истории серийных убийц.