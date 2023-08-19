Володин заявил об износе речных портов и пассажирских судов в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается сильный износ речных портов и пассажирских судов, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его оценке, средний возраст пассажирских судов составляет 38 лет, в то время как 65% речного флота выработали свой нормативный срок эксплуатации. Володин добавил, что также существует проблема с нехваткой иностранных комплектующих и речных работников. Спикер Думы отметил, что Россия входит в тройку стран по длине водных путей и это преимущество важно использовать.

Для обсуждения вопросов развития речного пассажирского транспорта в понедельник, 21 августа, проведем выездное совещание Совета Государственной Думы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области, — написал он.

20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение речных электросудов на Северном речном вокзале по регулярному маршруту, сообщает сайт Кремля. В ходе церемонии запуска нового вида общественного транспорта российский лидер дал добро на запуск по видеосвязи, после чего первое судно отправилось с причала от Киевского вокзала.

Собянин поблагодарил президента за оказанную поддержку. Он отметил, что это первый в мире опыт запуска круглогодичного речного транспорта. По его словам, речной трамвай является отечественным продуктом на 80–90%.