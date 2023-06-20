«В добрый путь»: Путин и Собянин запустили новый вид транспорта в Москве Путин и Собянин запустили движение речного трамвая в Москве

Фото: Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение речных электросудов на Северном речном вокзале по регулярному маршруту, сообщает сайт Кремля. В ходе церемонии запуска нового вида общественного транспорта российский лидер дал добро на запуск по видеосвязи, после чего первое судно отправилось с причала от Киевского вокзала.

В добрый час, в добрый путь, — сказал Путин.

Собянин поблагодарил президента за оказанную поддержку. Он отметил, что это первый в мире опыт запуска круглогодичного речного транспорта. По его словам, речной трамвай является отечественным продуктом на 80–90%.

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Маршрут речного трамвая пройдет по Москве-реке и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной недалеко от жилого комплекса «Сердце столицы». Общая протяженность маршрута составляет более 6,5 км.

Пассажирский речной транспорт работал в Москве с 1923 по 2006 год, теперь же возобновляет работу.

Ранее Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.