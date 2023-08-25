Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой

Фото: Государственная Дума

Вячеслав Володин

Россия стала самой крупной экономикой среди стран Европы, а также вошла в пятерку лучших экономик мира, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Всемирного банка. Он подчеркнул, что санкции, которые страны Запада ввели против России, бумерангом ударили по ним самим, из-за чего Германия вышла из пятерки крупнейших экономик мира, а Соединенные Штаты уступили первенство Китаю.

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9 и 10 места соответственно. Украина в 2012 году была на 38 месте. Сегодня упала на 50 место. <...> Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров, — написал Володин.

По его словам, России предстоит развить проактивную экономику. Для этого необходимо поддержать отечественного производителя, а также укрепить технологический суверенитет страны, объяснил спикер Госдумы. Он отметил, что в октябре депутаты и сенаторы проведут большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

О том, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономика мира по итогам 2022 года, ранее заявил и лично президент Владимир Путин. По его словам, соответствующие результаты достигнуты, несмотря на пессимистичные прогнозы.