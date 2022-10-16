Володин призвал обращаться к нему в случае нарушений при мобилизации

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Мобилизация в России должна закончиться в течение двух ближайших недель, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он считает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации должен пройти в соответствии с законами РФ. В связи с этим он призвал обращаться лично к нему в случае возникновения нарушений.

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами. Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что обращения можно направлять как в приемную Госдумы, так и лично ему в Telegram. Все сообщения, которые касаются призыва на военную службу в рамках мобилизации, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

14 октября Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский лидер сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что слова президента о сроках мобилизации означают, что через две недели она завершится. Он добавил, что дополнительных предложений о мобилизационных мерах от Минобороны России не поступало.