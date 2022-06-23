Володин предрек появление «температуры по Урсуле» в Европе

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На Западе скоро помимо температуры по Цельсию, Кельвину и Фаренгейту появится шкала «по Урсуле», написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру в домах на два градуса, чтобы экономить газ.

Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, — написал Володин.

Политик добавил, что в дальнейшем глава ЕК может попросить снизить температуру еще на десять градусов, чтобы отказаться от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока» и нефтепровода «Дружба». На еще один пункт «по Урсуле» придется понизить температуру, чтобы перестать закупать у России уголь, считает депутат.

Володин призвал Евросоюз задуматься о том, что сейчас происходит и подойти к делу, «понизив градус» в собственных головах. По его словам, от действующих мер страдают граждане ЕС.

Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран, — резюмировал спикер Госдумы.

Накануне глава ЕК заявила, что снижение температуры отопления жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по «Северному потоку». По ее мнению, такая мера способна заменить транзит «грязного топлива» по трубопроводу.