Володин потребовал от США возместить ущерб от COVID-19

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление председателя комиссии журнала Lancet, профессора Джеффри Сакса, согласно которому COVID-19 был создан в американской биолаборатории. По мнению Володина, речь идет об одной из военных биоразработок США, ведущихся по всему миру, в связи с чем Вашингтон должен понести ответственность за миллионы смертей, падение уровня жизни и мировой кризис.

Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки, — заявил Володин в своем Telegram-канале.

Ранее спецгруппа Всемирной организации здравоохранения констатировала, что происхождение коронавирусной инфекции по-прежнему остается неизвестным: по-прежнему нет четких данных о том, какое животное могло заразить болезнью и где произошло заражение. Эксперты рекомендовали продолжать работу над теорией о лабораторном происхождении COVID-19. При этом члены группы из Бразилии, Китая и России не поддержали идею дальнейшего расследования теории об «утечке из лаборатории».