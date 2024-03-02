У военных может появиться еще одна привилегия Хинштейн попросит ГД наделить военных правом заселяться в гостиницы без паспорта

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал внести изменения в нормативные акты и дать военнослужащим право на заселение в гостиницы по предъявлению военного билета. В своем Telegram-канале он уточнил, что соответствующее обращение он направит в правительство уже на следующей неделе.

Давно пора внести изменения в нормативные акты и разрешить заселение военнослужащих в гостиницах по предъявлению военного билета, — написал он.

Ранее отель в Ростовской области отказался заселять российских военнослужащих, которые возвращались после отпуска в зону специальной военной операции. Администратор гостиницы заявил, что они не обслуживают военных, и отказался пускать бойцов. Хозяйка отеля попыталась объяснить случившееся плохим поведением солдат. Она заявила, что бойцы часто шумят и мусорят и вообще отпугивают других посетителей гостиницы.

Депутат Госдумы Андрей Колесников ранее заявил, что работодателям и чиновникам, которые будут без уважения относиться к участникам СВО, грозят серьезные последствия. По словам парламентария, за такое поведение необходимо вводить жесткие санкции, как минимум лишать рабочих мест и должностей.