Военкор Коц объяснил свое вхождение в состав СПЧ Военкор Коц объяснил свое включение в СПЧ освещением проблем спецоперации

Фото: sashakots/t.me

Журналист Александр Коц

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил NEWS.ru, что его включение в состав Совета по правам человека при президенте РФ связано с различными проблемами, которые вскрыла спецоперация, и которыми он занимался по мере сил. По его словам, это позволит активнее отстаивать права военных.

Прежде всего, конечно, те проблемы, которая вскрыла СВО. Наверно поэтому меня в Совет и включили. Это различные моменты и с кадровыми военными, и с мобилизованными. Я ими и так занимался непублично, по мере сил. Надеюсь, теперь возможностей отстаивать права человека в погонах будет больше, — заявил он.

Он также добавил, что намерен обсудить с президентом России традиционные проблемы мобилизованных, включая недостатки в подготовке и экипировке. Кроме того, у некоторых из них есть проблемы с положенными им выплатами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него 10 человек, и добавив 10 новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

В то же время из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин, экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин и журналист Николай Сванидзе, предположивший, что его исключение связано с «непослушанием», касающимся спецоперации.