Путин проведет совещание Совбеза России

Фото: Kremlin

В пятницу, 22 июля, президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. С таким сообщением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил Песков, глава государства сейчас работает в Ново-Огареве, в середине дня он планирует провести оперативное совещание. Остальные встречи президента в этот день окажутся непубличными, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно отправился в Турцию, где готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины. В то же время, он призвал «не забегать вперед», поскольку соглашение еще не подписано.