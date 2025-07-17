«Везде ищут конфликт»: в ГД призвали серьезно отнестись к угрозам Запада Депутат Заварзин заявил, что не стоит недооценивать угрозы Запада

Угрозы Запада в отношении России не стоит недооценивать, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, западные страны намеренно провоцируют конфликты по всему миру.

Западные страны абсолютно везде ищут конфликт. Надо серьезно относиться ко всем заявлениям, которые сейчас исходят от дикого Запада. Не надо недооценивать, — пояснил Заварзин.

По его словам, Россия продолжает следовать курсу, утвержденному президентом Владимиром Путиным, укрепляя обороноспособность и разрабатывая новейшие виды вооружений. Он также указал, что действия Запада продиктованы борьбой за власть, а не заботой о благополучии граждан.

У России своя программа, которую утвердил верховный главнокомандующий. Мы идем строго по этой программе, не отступая. Новейшие системы вооружений, новейшие группировки создаются, дроны. Я привлекаю к разуму западные страны, если они хотят, чтобы их народы жили в счастье и здоровье, но они сейчас за власть борются и, самое главное, не сдаются, — резюмировал Заварзин.

Ранее депутат Государственной думы Виктор Соболев выразил мнение, что Европа активно готовится к войне с Россией в Калининградской области, в связи с чем необходимо уже сегодня укреплять вооруженные силы страны. Он обратил внимание, что страны НАТО провели уже несколько учений по захвату региона и разгрому Балтийского флота.